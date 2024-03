La BCE abaisse sa prévision d'inflation pour 2024 à 2,3%

PARIS (Reuters) -La Banque centrale européenne (BCE) a abaissé jeudi certaines de ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) et d'évolution des prix, tablant désormais sur une inflation à 2% l'année prochaine en raison de la faiblesse de la conjoncture et du recul des prix de l'énergie. La BCE a maintenu ses taux d'intérêt à un niveau record depuis septembre, mais les responsables de la banque centrale discutent désormais ouvertement de réductions de taux, suggérant que le seul véritable débat est de savoir s'il faut commencer à assouplir sa politique plus tôt ou attendre des preuves supplémentaires que l'inflation a effectivement été maîtrisée. L'inflation est en baisse depuis près de 18 mois et elle était de 2,6% en février. Cela s'explique en partie par une forte baisse des coûts du carburant, qui avaient flambé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le relèvement des coûts d'emprunt, à un rythme inédit en zone euro, a aussi permis de juguler les prix. A lire aussi... La banque centrale de la zone euro prévoit désormais une inflation à 2,3% cette année, en dessous des 2,7% projetés il y a trois mois, tandis que la prévision pour 2025 a été revue à la baisse, passant de 2,1% à 2,0%. En 2026, une période souvent considérée comme trop lointaine pour faire des prévisions précises, l’inflation a été estimée à 1,9%, comme dans la prévision de décembre. Les perspectives de croissance en zone euro restent faibles car la demande étrangère est atone, les commandes industrielles se tarissent et l'activité dans la construction est freinée par des taux d'intérêt élevés. L'économie de la zone euro devrait croître de 0,6% cette année, contre une prévision de 0,8% annoncée en décembre, tandis qu'en 2025, la croissance est estimée à 1,5%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)