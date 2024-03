La BCE abaisse sa prévision d'inflation pour 2024

PARIS, 7 mars (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a revu à la baisse jeudi sa prévision annuelle d'inflation pour cette année, passant de 2,7% à 2,3%, ce qui donne à penser que l'institution pourrait atteindre son objectif de 2% cette année, plutôt qu'en 2025 comme elle l'avait initialement prévu. L'inflation est en baisse depuis près de 18 mois et elle était de 2,6% en février. Cela s'explique en partie par une forte baisse des coûts du carburant, qui avaient flambé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le relèvement des coûts d'emprunt, à un rythme inédit en zone euro, a cependant permis de juguler les prix. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)