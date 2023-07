La BCE abaisse le taux de rémunération des réserves obligatoires

La BCE abaisse le taux de rémunération des réserves obligatoires













Crédit photo © Reuters

FRANKFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a ramené à zéro le taux d'intérêt qu'elle verse aux banques sur leurs réserves obligatoires, cherchant ainsi à réduire les montants payés aux banques après une hausse sans précédent de ses taux d'intérêt, a déclaré jeudi l'institution dans un communiqué. La BCE versait auparavant un taux égal au taux de dépôt, qui a été porté à 3,75% lors d'une décision largement attendue jeudi. Cette décision préservera "l’efficacité de la politique monétaire en conservant le degré actuel de contrôle sur son orientation", a déclaré la BCE. "Cette décision va permettre d’améliorer l’efficience de la politique monétaire à travers la réduction du montant global d’intérêts devant être payés sur les réserves pour mettre en œuvre l’orientation appropriée", a ajouté la BCE. La BCE exige des banques qu'elle supervise qu'elles détiennent des dépôts sur des comptes ouverts auprès de leur banque centrale nationale, rémunérés jusqu'à présent. Les réserves obligatoires pour la période actuelle s'élèvent en moyenne à 165 milliards d'euros, selon l'analyse de la BCE, tandis que les liquidités excédentaires s'élèvent à 3.600 milliards d'euros. La BCE a indiqué qu'elle fournirait plus d'informations dans un communiqué de presse publié à 13h45 GMT. (Reportage Balazs Koranyi, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)