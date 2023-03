La BCE a un "peu de chemin" à faire sur les taux face à l'inflation sous-jacente, dit Villeroy de Galhau

PARIS, 31 mars (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a encore un "peu de chemin" à faire dans le relèvement de ses taux d'intérêt pour freiner l'inflation sous-jacente, déclare le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, dans un entretien paru vendredi. L'inflation globale dans la zone euro a affiché en mars son ralentissement le plus marqué mais en faisant abstraction des éléments volatils, la hausse des prix s'est amplifiée, selon des données publiées plus tôt vendredi par Eurostat. "Nous n'aurons gagné la bataille contre l'inflation que quand nous aurons traité aussi cette inflation sous-jacente", indique François Villeroy de Galhau au Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Il n'est pas question de lâcher le cap. Nous avons fait la majeure partie de la route des hausses de taux, mais nous avons possiblement encore un peu de chemin à faire", ajoute-t-il. (Rédigé par Thomas Leigh, Blandine Hénault pour la version française, édité par Matthieu Protard)