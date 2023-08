La BCE a maintenu la possibilité d'une hausse des taux en septembre

FRANCFORT, 31 août (Reuters) - Les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont maintenu la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt en septembre après le relèvement décidé en juillet, mais certains membres ont laissé entendre que cela ne serait pas nécessaire au regard des nouvelles projections, montre le compte rendu des débats de la dernière réunion publié jeudi. "Une nouvelle hausse des taux en septembre serait nécessaire s'il n'y avait pas de preuve convaincante que l'effet du resserrement cumulatif était suffisamment fort pour faire baisser l'inflation sous-jacente", peut-on lire dans les "minutes" de la réunion des 26 et 27 juillet. "D'un autre côté, il a été expliqué qu'il était très probable que les projections de septembre des équipes de la BCE réviseraient suffisamment la trajectoire de l'inflation vers 2 %, sans qu'une nouvelle hausse des taux d'intérêt ne soit nécessaire en septembre", ajoute le communiqué. (Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)