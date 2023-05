La BCE a fait "l'essentiel du chemin" sur les taux dit Villeroy

La BCE a fait "l'essentiel du chemin" sur les taux dit Villeroy













PARIS, 5 mai (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a fait "l'essentiel du chemin" en matière de resserrement monétaire pour lutter contre l'inflation "même s'il y aura encore probablement quelques hausses", a déclaré vendredi François Villeroy de Galhau. "Désormais, la persévérance compte plus que la vitesse. Nous avons montré que nous étions rapides, nous sommes prêts à être tenaces le temps qu'il faut", a dit le gouverneur de la Banque de France sur Radio Classique au lendemain du relèvement des taux de la BCE de 25 points de base, une hausse de moindre ampleur que les précédentes. "Ce qui a joué un rôle dans la décélération, c'est ce qu'on appelle la transmission de la politique monétaire (...) l'effet à venir, l'effet d'acquis des hausses de taux passées", a commenté François Villeroy de Galhau, en précisant que ce temps d'effet pouvait s'étaler sur un ou deux ans. "La durée compte maintenant plus que la vitesse", a-t-il poursuivi. "Il y a une bonne nouvelle, c'est que la situation économique est résiliente (...) Nous allons vaincre l'inflation sans provoquer de récession", a ajouté François Villeroy de Galhau en réaffirmant la détermination de la BCE à ramener l'inflation vers 2% "d'ici 2025 peut-être même d'ici fin 2024". (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer)