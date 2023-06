La BCE a encore du chemin à faire dans la remontée de ses taux d'intérêt

La BCE a encore du chemin à faire dans la remontée de ses taux d'intérêt













Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - L'inflation dans la zone euro reste trop élevée, ce qui rend nécessaire un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré jeudi sa présidente Christine Lagarde. "L'inflation est trop élevée et devrait le rester trop longtemps", a-t-elle dit lors d'un discours. "Nous sommes déterminés à la ramener rapidement à notre objectif à moyen terme de 2%. "C'est pourquoi nous avons relevé les taux d'intérêt au rythme le plus rapide jamais enregistré et nous avons clairement indiqué qu'il nous restait du chemin à parcourir pour ramener les taux d'intérêt à des niveaux suffisamment restrictifs", a-t-elle ajouté. La hausse des prix dans la zone euro a ralenti un peu plus fortement que prévu en mai et l'inflation sous-jacente, qui exclut les produits alimentaires non transformés et l'énergie, s'est également tassée, mais reste toujours près de trois fois supérieur à l'objectif. (Balazs Koranyi; version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)