La banque régionale First Republic a été fermée, des actifs vont être cédés à JPMorgan

1er mai (Reuters) - Le département californien de la Protection financière et de l'Innovation (DFPI) a annoncé lundi avoir fermé la banque régionale First Republic Bank et avoir accepté de céder des actifs de l'établissement à JPMorgan Chase et à National Association. Il s'agit de la troisième faillite d'un établissement bancaires aux Etats-Unis en deux mois. JPMorgan faisait partie des banques - parmi lesquelles figuraient aussi PNC Financial Services Group et Citizens Financial Group Inc - à avoir soumis des offres dimanche après des enchères initiées par les régulateurs américains, a indiqué au cours du week-end une source proche du dossier. La fermeture de First Republic Bank survient moins de deux mois après les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank après la liquidation volontaire de Silvergate, spécialisé dans les cryptomonnaies. (Reportage Saeed Azhar, Nupur Anand, Tatiana Bautzer et Akriti Sharma, version française Matthieu Protard)