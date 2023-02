La Banque postale AM négocie le rachat de La Financière de l'Echiquier

PARIS, 28 février (Reuters) - La Banque postale négocie, via sa filiale de gestion d'actifs, le rachat de La Financière de l'Echiquier pour se renforcer dans la gestion d'actifs. La Banque postale Asset Management (AM) est pour ce faire entrer en négociations exclusives avec le groupe Primonial qui détient La Financière de l'Echiquier, indique dans un communiqué la Banque postale. Avec cette acquisition, la Banque postale AM atteindrait 67 milliards d'euros d'encours sous gestion. Les détails financiers des négociations n'ont pas été précisés. (Rédigé par Matthieu Protard, édité par Tangi Salaün)