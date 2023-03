La Banque nationale suisse dit que la crise bancaire est finie

par John Revill ZURICH (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) a relevé jeudi son taux directeur de 50 points de base et assuré que les mesures de soutien à Credit Suisse, rachetée par UBS dans le cadre d'un plan de sauvetage d'urgence, avaient "mis fin à la crise" sur les marchés financiers. Dans son communiqué de politique monétaire, la BNS a indiqué que de nouvelles hausses de taux ne pouvaient être exclues et qu'elle était disposée à être active sur le marché des changes si nécessaire. "Les mesures annoncées ce week-end (...) ont mis un terme à la crise", est-il également indiqué dans le communiqué. "La BNS fournit d'importantes liquidités en francs suisses et en devises étrangères". Avec le relèvement de jeudi, le taux directeur de la BNS est porté à 1,5%, quatrième hausse consécutive, ce qui donne à penser que la lutte contre l'inflation l'emporte pour le moment sur les inquiétudes liées aux marchés financiers. La Banque centrale européenne (BCE) a également opté le 16 mars pour un relèvement de 50 points de base de ses taux malgré les craintes sur la stabilité du système bancaire, tandis que la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé mercredi de limiter à 25 points de base le renchérissement du coût du crédit. La Banque d'Angleterre (BoE) doit publier à 12h00 GMT son communiqué de politique monétaire et une hausse des taux de 25 points de base est attendue. RELÈVEMENT DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU PIB L'inflation en Suisse est actuellement à 3,4% contre un objectif compris entre 0% et 2% fixé par la BNS. "Les perspectives de croissance de l'économie mondiale au cours des prochains trimestres restent faibles", écrit la BNS. "Dans le même temps, l'inflation devrait rester élevée dans le monde pour le moment", ajoute la banque. Le relèvement des taux de la BNS correspond aux attentes de la majorité des économistes interrogés par Reuters. Concernant les prévisions de PIB, la BNS a dit s'attendre désormais à une croissance de l'économie suisse de 1% cette année, contre une hausse d'environ 0,5% dans ses prévisions de décembre. L'inflation, quant à elle, devrait refluer à 2,6% cette année, puis à 2% en 2024 et 2025. "Sans la hausse des taux directeurs d'aujourd'hui, les prévisions d'inflation seraient encore plus élevées à moyen terme", a déclaré la BNS. Une majorité d'économistes s'attendent à une poursuite de la remontée des taux de la BNS face à une inflation persistante. (Reportage John O'Donnell et John Revill; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)