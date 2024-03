La Banque nationale suisse a accusé une perte de 3,2 Mds de francs en 2023

ZURICH (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé lundi avoir accusé une perte annuelle de 3,2 milliards de francs suisses (3,34 milliards d'euros) pour 2023, le passage à des taux d'intérêt positifs ayant coûté cher à l'institution bancaire helvète. La banque centrale a enregistré une perte de 8,5 milliards de francs suisses sur ses positions dans cette devise, principalement liée au paiement au jour le jour des intérêts sur les dépôts à vue qu'elle détient auprès de banques commerciales. La BNS est passée à des taux positifs en septembre 2022 pour lutter contre la résurgence de l'inflation après une longue période de taux d'intérêt négatifs, et applique un taux directeur de 1,75% depuis juin dernier. La BNS a réalisé un bénéfice de quatre milliards de francs sur ses positions en monnaies étrangères, même si le bénéfice et les gains de valorisation de son portefeuille d'actions et d'obligations ont été considérablement réduits par des pertes de change au cours de l'année. A lire aussi... La banque centrale a également généré une plus-value de 1,7 milliard de francs sur le stock de 1.040 tonnes d'or qu'elle détient. Le résultat 2023, qui a confirmé les prévisions de la BNS publiées en janvier, constitue une amélioration par rapport à la perte record de 132,5 milliards de francs accusée en 2022. (Reportage John Revill, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)