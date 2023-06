La Banque mondiale va rapidement évaluer les dégâts après la destruction du barrage de Nova Kakhovka

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - La Banque mondiale va rapidement évaluer les dégâts et les besoins après la destruction partielle du barrage de Nova Kakhovka, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré mercredi la directrice générale de la Banque mondiale chargée des Opérations. Anna Bjerde, a écrit dans un tweet que la destruction du barrage de Nova Kakhovka avait "de nombreuses et très sérieuses conséquences pour le déploiement de services essentiels et sur l'environnement". Le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, a dit sur Twitter qu'il s'était entretenu des conséquences de la destruction du barrage avec Anna Bjerde, précisant qu'elle lui avait assuré que la Banque mondiale procéderait à une évaluation rapide des dégâts et des besoins. Anna Bjerde a indiqué que cette évaluation s'appuierait sur une précédente analyse de la Banque mondiale portant sur les dégâts causés aux infrastructures et bâtiments ukrainiens. L'institution avait alors estimé le coût de la reconstruction de l'économie ukrainienne à 411 milliards de dollars (384 milliards d'euros). Le Fonds monétaire international (FMI) s'est dit mercredi "très préoccupé" de l'impact social, économique et environnemental de la destruction du barrage. (Reportage Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)