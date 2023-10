La Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance pour la Chine en 2024

La Banque mondiale abaisse ses prévisions de croissance pour la Chine en 2024













Crédit photo © Reuters

PEKIN (Reuters) - La Banque mondiale a maintenu ses prévisions de croissance pour la Chine en 2023 à 5,1%, conformément à son estimation précédente d'avril, mais a réduit celles concernant 2024 à 4,4% contre 4,8%, évoquant la faiblesse persistante du secteur immobilier. Pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, y compris la Chine, la banque a légèrement réduit sa prévision de croissance du PIB pour 2023 à 5,0%, contre une estimation précédente à 5,1%, a déclaré la Banque mondiale dans son rapport semestriel sur la région, publié dimanche. Pour 2024, la banque a abaissé les perspectives de croissance de la région à 4,5% contre 4,8%, sous la pression de facteurs externes, dont une économie mondiale atone, des taux d'intérêt élevés et un protectionnisme accru. "Près de 3.000 nouvelles restrictions ont été imposées au commerce mondial en 2022, soit trois fois plus qu'en 2019", a souligné la Banque mondiale. Pour la Chine, le rebond consécutif à la réouverture post-pandémie s'est estompé, et la dette élevée et la faiblesse de son secteur immobilier pèsent sur la croissance, a déclaré la Banque mondiale dans le rapport. Après des mois d'indicateurs d'activité catastrophiques, la deuxième économie mondiale a commencé à montrer des signes de stabilisation. L'activité des usines chinoises a augmenté pour la première fois en six mois en septembre, selon une enquête officielle publiée samedi. Les premiers signes d'amélioration étaient apparus en août, avec une accélération de la production industrielle et de la croissance des ventes au détail, tandis que les baisses des exportations et des importations se réduisaient et que les pressions déflationnistes s'atténuaient. Les bénéfices des entreprises industrielles ont progressé de manière inattendue de 17,2% en août, après une baisse de 6,7% en juillet. Les analystes estiment qu'un soutien accru de l'Etat sera nécessaire pour que l'économie chinoise puisse atteindre son objectif de croissance d'environ 5% fixé par le gouvernement pour cette année. Des réformes structurelles plus fortes, notamment une libéralisation du système de permis de résidence "hukou", des filets de sécurité sociale plus solides et une plus grande prévisibilité réglementaire pourraient contribuer à relancer la consommation et l'investissement, créant ainsi la base d'une croissance durable, a déclaré la Banque mondiale. Le gouvernement chinois est partagé sur le soutien à apporter à l'économie. Le camp favorable aux réformes plaide pour une accélération des réformes structurelles, y compris l'assouplissement du système hukou afin de stimuler la consommation et de supprimer certains obstacles à l'entrée sur le marché pour les entreprises privées. (Rédigé par Ryan Woo, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)