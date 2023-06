La Banque du Japon pourrait revoir sa politique si l'inflation repart en 2024

La Banque du Japon pourrait revoir sa politique si l'inflation repart en 2024













SINTRA, Portugal, 28 juin (Reuters) - Le gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, a déclaré mercredi que la banque centrale aurait de bonnes raisons de modifier sa politique monétaire si elle devenait "raisonnablement sûre" que l'inflation accélérerait en 2024 après une période de modération. La BoJ s'attend à ce que l'inflation ralentisse "pendant un certain temps" en raison d'effets de base liés au plateau atteint par les prix à l'importation, avant de reprendre en 2024, a déclaré Kazuo Ueda lors d'un forum organisé par la Banque centrale européenne. "Nous sommes toutefois moins confiants en ce qui concerne", une nouvelle accélération de l'inflation après une période de modération, a-t-il déclaré, soulignant les incertitudes autour de ce scénario. "Si nous devenons raisonnablement sûrs que cela se produira, ce sera une bonne raison de réviser notre politique monétaire", a-t-il déclaré. Bien que l'inflation soit supérieure à 3%, la BoJ maintient une politique monétaire accommodante car l'inflation sous-jacente reste inférieure à l'objectif de 2% de la banque centrale, a précisé Kazuo Ueda. La croissance des salaires est également un facteur déterminant pour évaluer les perspectives d'inflation, a poursuivi Kazuo Ueda, ajoutant que cette croissance doit être constante et supérieure à 2% pour stabiliser l'inflation à ce niveau. "Il reste encore du chemin à parcourir avant d'atteindre une inflation durablement à 2%, avec une croissance suffisante des salaires", a-t-il déclaré. (Reportage Balazs Korani, Francesco Canepa, Leika Kihara, version française Corentin Chappron)