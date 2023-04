La Banque du Japon maintient son objectif de taux, va réexaminer sa politique monétaire

par Leika Kihara TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a laissé vendredi inchangé son objectif de taux ultra-bas tout en décidant de procéder à un examen approfondi de sa politique monétaire, préparant le terrain pour que son nouveau gouverneur Kazuo Ueda mette progressivement fin au programme d'assouplissement massif décidé par son prédécesseur. La banque centrale japonaise a décidé sans surprise de maintenir l'objectif des taux à court terme à -0,1% et de contenir le rendement des obligations d'Etat à dix ans autour de zéro. La BoJ a toutefois modifié ses prévisions, supprimant toute référence à la nécessité de maintenir les taux d'intérêt à leurs "niveaux actuels ou inférieurs", lui offrant ainsi une plus grande marge de manoeuvre. L'institution a également indiqué qu'elle examinerait les diverses mesures d'assouplissement monétaire prises au cours des 25 dernières années pour lutter contre la déflation, et leur impact sur l'économie et les prix. "La Banque a décidé de procéder à un réexamen général de la politique monétaire, dans un délai d'environ un an à un an et demi", a déclaré la BoJ dans un communiqué. Lors d'une conférence de presse, Kazuo Ueda a expliqué que le réexamen général ne serait pas lié à des changements à court terme dans la politique monétaire et a souligné la nécessité d'attendre davantage de signes indiquant que l'inflation a atteint durablement l'objectif de la banque centrale de 2%. "Si la tendance inflationniste augmente progressivement, il faudra un certain temps pour atteindre notre objectif d'inflation", a-t-il déclaré. "Le risque de ne pas atteindre notre objectif de prix avec un resserrement monétaire prématuré est plus important que le risque de voir l'inflation dépasser les 2% en raison d'un resserrement retardé", a-t-il ajouté. Sur les marchés financiers, le yen a touché un plus bas d'une semaine face au dollar tandis que les obligations et actions japonaises ont grimpé face à la perspective d'une sortie seulement très progressive de la politique ultra-accommodante de la BoJ. Dans ses nouvelles projections trimestrielles publiées vendredi, la banque centrale a dit tabler sur une inflation de base des prix à la consommation de 1,8% pour l'année fiscale en cours se terminant en mars 2024 et de 2% pour l'année suivante. En janvier, la banque centrale prévoyait une inflation de 1,6% cette année et de 1,8% pour l'année d'après. (Reportage Leika Kihara; version française Camille Raynaud et Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)