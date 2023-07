La Banque du Japon maintient sa politique ultra-accommodante

par Leika Kihara TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi sa politique monétaire ultra-accommodante en prenant toutefois des mesures pour rendre plus flexible sa politique de contrôle de la courbe des taux, mettant en exergue sa préoccupation grandissante sur les effets indésirés de son assouplissement monétaire prolongé. A l'issue de sa réunion de deux jours, la banque centrale a maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme à -0,1% et son engagement à encadrer les rendements à long terme autour de zéro. Elle a aussi conservé sa directive autorisant les rendements sur dix ans à fluctuer de 0,5% autour de l'objectif de zéro, mais a indiqué qu'il s'agissait de "références" plutôt que de "limites rigides". Dans un communiqué annonçant sa décision, la BoJ a déclaré qu'atteindre de manière durable et stable l'objectif d'inflation de 2%, en parallèle d'une hausse des salaires, n'était pas encore en vue, ajoutant qu'il fallait faire montre de patience. "En prenant compte du niveau extrêmement élevé d'incertitude pour les perspectives économiques et sur les prix, il est approprié de renforcer la viabilité de l'assouplissement monétaire dans le cadre actuel, en menant une politique de contrôle de la courbe des taux avec une plus grande flexibilité et en répondant avec agilité aux risques", a-t-elle dit. Alors que l'inflation se situe bien au-dessus de l'objectif de 2% de la BoJ depuis plus d'un an, le gouverneur de la banque centrale, Kazuo Ueda, a promis de maintenir une politique ultra-accommodante tant qu'il ne sera pas convaincu que l'économie pourra faire face aux ventes contraires et permettre aux entreprises de continuer à relever les salaires l'an prochain. La décision de la BoJ intervient deux jours après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé de relever ses taux d'intérêt, accentuant encore davantage l'écart des taux entre les Etats-Unis et le Japon. (Reportage Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)