La Banque du Japon intervient après un pic du rendement à dix ans

La Banque du Japon intervient après un pic du rendement à dix ans













Crédit photo © Reuters

par Brigid Riley et Kevin Buckland TOKYO (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a procédé vendredi à une intervention sur le marché des obligations d'Etat japonaises (JGB), le rendement du dix ans japonais ayant atteint son plus haut niveau depuis dix ans au début des échanges en Asie, poussé par la hausse des taux des bons du Trésor américain. Le rendement du JGB à dix ans est ainsi monté en début de séance à 0,845%, son plus haut niveau depuis juillet 2013, après avoir déjà pris la veille 3,5 points de base, à 0,840%, les investisseurs pariant sur un abandon de la politique des taux négatifs de la BoJ alors que la banque centrale japonaise de son côté tente de freiner les attentes du marché en stabilisant l'évolution des rendements. La Banque du Japon a annoncé son intention d'étendre les obligations à cinq ans contre un collatéral aux institutions financières. "La BoJ n'essaie pas de plafonner les rendements", a déclaré Masayuki Kichikawa, chef stratégiste macroéconomique chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Elle envoie un signal indiquant que les mouvements doivent être progressifs et non pas rapides", a-t-il ajouté. Le rendement du JGB à dix ans a reflué à 0,835% après les annonces de la BoJ. Celui à deux ans est resté stable à 0,075%, tandis que celui à cinq ans a perdu 0,5 point de base, à 0,365%. Sur les taux longs, le rendement du JGB à 20 ans a pris deux points de base, à 1,635 %, son niveau le plus élevé depuis septembre 2013. La hausse des rendements des JGB se calque sur celle de leurs équivalents américains, le taux des Treasuries à 10 ans ayant franchi la barre des 5,0% jeudi, une première depuis le 20 juillet 2007. (Reportage Brigid Riley et Kevin Buckland, version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)