La Banque du Canada fait une pause dans son resserrement monétaire

Crédit photo © Reuters

par Steve Scherer et David Ljunggren OTTAWA (Reuters) - La Banque du Canada a opté mercredi pour le statu quo sur son taux directeur, devenant la première grande banque centrale à suspendre sa politique de resserrement monétaire pour lutter contre l'inflation qui tend à s'apaiser conformément aux prévisions. Le taux cible du financement à un jour de la banque centrale a été maintenu au niveau fixé en janvier à 4,50%, qui constitue un plus haut depuis décembre 2007. Sur l'année écoulée, la banque centrale a relevé son taux au rythme record de 425 points de base pour tenter de maîtriser la hausse des prix, qui a atteint un pic de 8,1% l'été dernier et ralenti depuis à 5,9% sur un an en janvier. Mais l'inflation reste encore près de trois fois supérieure à l'objectif de 2% de l'institution. Lors de sa réunion de politique monétaire en janvier, la Banque du Canada avait indiqué qu'elle ferait probablement une pause dans le relèvement de ses taux en mars pour évaluer l'effet cumulé des relèvements passés, tant que l'inflation ralentirait conformément à ses attentes. "Globalement, les derniers indicateurs restent en ligne avec la prévision de la banque d'un ralentissement de la hausse des prix à la consommation autour de 3% au milieu de l'année", a commenté l'institution dans un commmuniqué. Sur le marché des devises, le dollar canadien est tombé à un plus bas de quatre mois face au dollar américain après les annonces de la Banque du Canada. (Reportage Steve Scherer et David Ljunggren, avec la contribution de Fergal Smith à Toronto et Ismail Shakil à Ottawa, Blandine Hénault pour la version française, édité par)