La Banque de Norvège relève son taux à 4,25%, nouvelle hausse en vue en décembre

La Banque de Norvège relève son taux à 4,25%, nouvelle hausse en vue en décembre













Crédit photo © Reuters

OSLO (Reuters) - La banque centrale de Norvège a relevé jeudi son taux d'intérêt de référence de 25 points de base, à 4,25%, comme prévu, afin de freiner l'inflation, et a prévenu qu'elle relèverait probablement ce taux à nouveau en décembre, ce qui était inattendu. La hausse décidée jeudi était anticipée par l'ensemble des 30 économistes interrogés par Reuters, et une majorité d'entre eux avaient prédit que ce serait le taux terminal de la banque dans son cycle actuel de resserrement monétaire. "Il y aura probablement une nouvelle hausse du taux directeur, très probablement en décembre", a déclaré la gouverneure de la banque centrale Ida Wolden Bache, citée dans un communiqué. La banque centrale norvégienne prévoit en outre que le taux directeur restera autour de 4,5% jusqu'en 2024. Sur le marché des changes, la couronne norvégienne s'est renforcée à 11,47 pour un euro alors qu'elle s'affichait à 11,52 juste avant les annonces de la banque centrale. L'inflation dite de base, qui exclut les coûts de l'énergie, s'est établie à 6,3% en août en Norvège, contre un pic de 7,0% en juin. Elle est cependant depuis février 2022 au-dessus de l'objectif de 2% de la banque centrale. (Reportage Terje Solsvik; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)