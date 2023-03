La Banque de France va légèrement relever sa prévision de croissance pour 2023 dit Villeroy de Galhau

PARIS, 1er mars (Reuters) - La Banque de France reverra légèrement à la hausse le 20 mars sa prévision de croissance de l'économie française pour 2023, jusqu'ici de +0,3%, a déclaré mercredi son gouverneur François Villeroy de Galhau. "Nous actualiserons nos prévisions macroéconomiques trimestrielles le 20 mars. Nous prévoirons en France une croissance faiblement positive pour l'année 2023 - a priori un peu supérieure au +0,3% prévu en décembre - avant une reprise attendue en 2024", a-t-il dit devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale. "L'activité fait preuve d'une meilleure résistance qu'anticipé (...) Le risque de récession qui planait sur nos économies peut aujourd'hui être écarté, sauf évènement mondial majeur", a-t-il ajouté. (Rédigé par Jean-Stéphane Brosse)