La Banque de France table sur une légère progression du PIB au troisieme trimestre

La Banque de France table sur une légère progression du PIB au troisieme trimestre













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'économie française devrait croître légèrement au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mercredi par la Banque de France (BdF) qui constate une progression générale de l'activité. Selon l'enquête de conjoncture de la BdF, menée auprès des chefs d'entreprise entre le 21 juillet et le 4 août, l'activité a progressé en juillet dans l’industrie, les services et le bâtiment, tandis que l'indicateur d'incertitude est en repli sur chacun des trois secteurs. Par ailleurs, pour le quatrième mois consécutif, les industriels jugent que les prix sont en nette baisse pour les matières premières et qu'ils se stabilisent pour les produits finis. Le processus de désinflation se poursuit dans l'industrie: seuls 9% des chefs d’entreprise indiquent avoir augmenté leurs prix de vente en juin, un plus bas depuis début 2021, contre 6% annonçant les avoir baissés, un plus haut depuis près de trois ans. La situation est similaire pour les services et la construction, la part de chefs d'entreprises ayant indiqué augmenter leurs prix de vente tombant à un plus bas depuis fin 2021. Les difficultés de recrutement demeurent importantes, puisque 52% des entreprises interrogées dans l’ensemble des secteurs en font état, contre 51% en juin. Sur la base de l'enquête et des données disponibles, la BdF estime que le PIB serait en légère progression en juillet par rapport à juin, une hausse de l’activité qui s’observerait dans l’industrie et les services marchands, alors que la construction serait stable. L'activité projetée pour juillet est conforme aux projections de juin, précise l'institution. (Reportage par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)