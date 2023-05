La Banque de France table sur une légère croissance du PIB au 2e trimestre

PARIS (Reuters) - L'économie française devrait enregistrer une croissance légèrement positive au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent, selon l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France (BdF) parue mercredi. "Nous attendons une hausse légèrement positive du PIB au deuxième trimestre après une croissance observée de 0,2% au premier trimestre", a commenté l'institution auprès de journalistes. "A ce stade, sans préjuger du second semestre, ces résultats sont cohérents avec notre prévision de croissance de 0,6% du PIB sur l'année 2023 en moyenne annuelle", a-t-elle ajouté. Selon l'enquête de conjoncture de la BdF, menée auprès des chefs d'entreprise entre le 26 avril et le 4 mai, l'activité a progressé en avril dans l'industrie, les services et le bâtiment. Par ailleurs, pour la première fois depuis l'été 2020, les industriels jugent que les prix sont en baisse pour les matières premières et se stabilisent pour les produits finis. "Ceci tente à conforter notre scénario d'un début de repli de l'inflation au cours du deuxième semestre de l'année 2023", a commenté la banque centrale auprès de journalistes. Les difficultés d'approvisionnements continuent de s'atténuer dans le bâtiment avec 17% des entreprises seulement qui les mentionnent comme un problème en avril. La tendance est également à la baisse dans l'industrie (28% en avril contre 30% en mars). Pour le mois de mai, les entreprises anticipent une stabilisation de l’activité dans les services et un repli dans l’industrie et le bâtiment, selon l'enquête. "Ces anticipations pourraient cependant refléter au moins pour partie l’effet d’un volume de congés plus élevé qu’habituellement au cours de ce mois", précise la BdF dans une note. (Reportage par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)