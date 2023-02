La Banque de France table sur une légère croissance du PIB au 1er trimestre

La Banque de France table sur une légère croissance du PIB au 1er trimestre













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'économie française devrait enregistrer une légère croissance au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, selon l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France parue mercredi. L'enquête, réalisée auprès des chefs d'entreprise, montre que l'activité a progressé en janvier de façon plus prononcée qu'ils ne l'avaient anticipé le mois dernier. "Malgré la succession des chocs externes, l’activité économique continue mois après mois à faire preuve de résilience", déclare la Banque de France, faisant écho aux prévisions de l'Insee qui a dit tabler mardi sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,1% au premier trimestre, après une progression de 0,2% au quatrième trimestre. Pour février, les entreprises anticipent un ralentissement avec une légère progression dans les services, une stabilité dans l’industrie et un repli dans le bâtiment, précise la Banque de France. Les difficultés d'approvisionnement reculent assez nettement dans l'industrie avec seulement 33% des entreprises industrielles qui les mentionnent comme un problème en janvier, contre 40% en décembre. Elles reculent plus légèrement dans le bâtiment (31% en janvier après 33% en décembre). Les chefs d'entreprise font également état d'une hausse des prix des produit finis dans le contexte des révisions usuelles de tarifs de début d'année. Cette hausse est toutefois moins forte qu'au début de l'an dernier. Les difficultés de recrutement continuent de s'atténuer pour le quatrième mois consécutif, tout en restant encore élevées puisque 51% des chefs d'entreprises en font mention. (Reportage Leigh Thomas, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)