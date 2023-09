La Banque de France table sur une légère croissance au 3e trimestre

PARIS (Reuters) - L'économie française devrait dégager une faible croissance au troisième trimestre grâce à l'industrie manufacturière, à l'énergie et aux services marchands, estime mardi la Banque de France dans son enquête mensuelle de conjoncture. "Sur l’ensemble du troisième trimestre 2023, nous estimons que le volume du PIB (produit intérieur brut) serait en légère hausse, de 0,1% à 0,2% par rapport au trimestre précédent", déclare la banque centrale sur la base d'une enquête auprès de 8.500 entreprises interrogées entre le 29 août et le 5 septembre. L'industrie manufacturière sera notamment soutenue par le secteur des matériels de transport qui bénéficiera d'un effet de rattrapage lié à la fin des perturbations des chaînes de valeur, relève la Banque de France. Selon l'enquête, 17% des entreprises industrielles et 10% des entreprises de construction ont fait état de difficultés d'approvisionnement en août, contre un pic de 64% et 54% respectivement en avril 2022. La réouverture des centrales nucléaires après des arrêts pour maintenance profitera au secteur de l'énergie tandis que le secteur des services affichera une "bonne résilience", ajoute la banque centrale. (Leigh Thomas, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)