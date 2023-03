La Banque de France table sur une hausse de 0,1% du PIB au T1

PARIS (Reuters) - L'économie française devrait enregistrer une croissance autour de 0,1% au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, selon l'enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France (BdF) parue mercredi. L'enquête, réalisée auprès des chefs d'entreprise, montre que l'activité continue de bien résister sur le début d'année. En février, elle a progressé dans l’industrie et les services et a été "à peu près stable" dans le bâtiment. "Pour mars, les entreprises anticipent une nouvelle progression dans l’industrie et les services, et une légère baisse de l’activité dans le bâtiment", indique la BdF. Les difficultés d'approvisionnement continuent de s'atténuer assez nettement dans le bâtiment avec seulement 24% des entreprises qui les mentionnent comme un problème en février, contre 31% en janvier. Dans l'industrie, ces difficultés se stabilisent, 33% des chefs d'entreprise du secteur les mentionnant. Les chefs d'entreprise font également état d'un ralentissement des prix des produits finis, sauf dans l’agro-alimentaire où la dynamique de prix reste élevée. Après quatre mois de baisse, les difficultés de recrutement se stabilisent pour leur part et concernent environ la moitié des entreprises. La résilience de l'économie française début 2023 devrait permettre à la Banque de France de relever légèrement sa prévision de croissance de l'économie française pour cette année lors de l'actualisation de ses prévisions macroéconomiques trimestrielles prévue le 20 mars. L'institution a dit tabler jusqu'à présent sur une croissance du PIB de 0,3% en 2023. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)