La Banque de France table sur une croissance du PIB de 0,1% à 0,2% au T4

PARIS, (Reuters) - L'économie française devrait afficher une croissance de 0,1% à 0,2% au quatrième trimestre, après +0,1% lors du trimestre précédent, grâce à la progression des services, a annoncé mercredi la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle de conjoncture. En octobre, la BdF anticipait une croissance du troisième trimestre de 0,1%, un chiffre confirmé par les données de l'Insee publiées fin octobre. "Selon les chefs d'entreprise participant à notre enquête (...), l'activité a légèrement progressé en octobre dans l'industrie, les services marchands et le second oeuvre du bâtiment", note la BdF dans son enquête réalisée auprès d'environ 8.500 entreprises. "Nous estimons que le PIB progresserait entre +0,1% et +0,2% au quatrième trimestre (...), porté par les services marchands ainsi que, dans une moindre mesure, par un léger rebond de l'industrie manufacturière", ajoute-t-elle. "A ce stade du trimestre, cette estimation est toutefois entourée d'une large marge d'incertitude", prévient la BdF. Par ailleurs, si le repli du prix des matières premières et des difficultés de recrutement des entreprises se poursuit, la BdF souligne que son indicateur d'incertitude rebondit, en particulier pour le secteur du bâtiment, une situation attribuée à "un manque de visibilité sur 2024". (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)