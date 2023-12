La Banque de France révise en baisse sa projection de PIB pour le T4, à +0,1%

PARIS, 11 décembre (Reuters) - L'économie française devrait afficher une croissance de 0,1% au quatrième trimestre et échapper à la récession après un recul de 0,1% lors du trimestre précédent, grâce à la progression des services et du second oeuvre du bâtiment, a annoncé lundi la Banque de France (BdF) dans son enquête mensuelle de conjoncture. Une récession est définie par deux trimestres successifs de contraction du PIB. En novembre, la BdF anticipait une croissance du quatrième trimestre comprise entre 0,1% et 0,2%. "Selon les chefs d'entreprise participant à notre enquête (...), l'activité a continué de progresser en novembre dans les services marchands et le second oeuvre du bâtiment, mais a peu évolué dans l'industrie et a reculé dans le gros oeuvre", note la BdF dans son enquête réalisée auprès d'environ 8.500 entreprises. "Nous estimons que le PIB progresserait légèrement de 0,1% au quatrième trimestre, (...) soutenu par les services marchands", ajoute-t-elle. La modération des prix de vente se poursuit, puisque les prix des matières premières poursuivent leur déclin et que les prix des produits finis sont jugés pratiquement stables. La BdF a par ailleurs inclus dans son enquête mensuelle des questions sur les évènements météorologiques extrêmes, nombreux en novembre, et qui ont essentiellement pesé sur le bâtiment et les secteurs du caoutchouc-plastique et de l'agro-alimentaire. A l'inverse, la réparation automobile a profité d'une demande plus forte, de nombreux véhicules ayant été endommagés. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)