La Banque de France relève sa prévision de croissance à 0,2% au premier trimestre

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La Banque de France (BdF) a relevé mardi sa prévision de croissance pour l'économie française à 0,2% au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, citant le dynamisme de l'activité dans l'industrie et les services en début d'année. La banque centrale avait dit tabler dans sa précédente enquête mensuelle de conjoncture sur une hausse de 0,1% du produit intérieur brut (PIB) lors des trois premiers mois de l'année. La nouvelle enquête, réalisée auprès des chefs d'entreprise entre le 29 mars et le 5 avril, montre que l'activité a été résiliente au premier trimestre, avec une progression en mars dans l'industrie, les services et le bâtiment. "Pour avril, les entreprises anticipent une nouvelle progression dans l'industrie et les services, et un repli dans le bâtiment", indique la BdF. Pour l'ensemble de 2023, la BdF a dit le mois dernier tabler sur une croissance du PIB français de 0,6%. Le Fonds monétaire international (FMI) a de son côté réitéré mardi sa prévision d'une croissance de 0,7% de l'économie française cette année. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)