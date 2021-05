La Banque d'Angleterre va ralentir le rythme de ses achats d'actifs

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a laissé jeudi sa politique monétaire inchangée, comme attendu, mais a annoncé qu'elle allait ralentir le rythme de ses achats d'actifs après avoir nettement relevé sa prévision de croissance.

Le taux directeur reste fixé à 0,1%, son plus bas niveau historique, et le montant du programme d'achats de titres sur les marchés à 895 milliards de livres sterling (1.036 milliards d'euros).

La banque centrale a toutefois annoncé qu'elle ralentirait le rythme de ses achats de mai à août, à 3,4 milliards de livres par semaine contre 4,4 milliards précédemment.

Cette décision ne doit pas être interprétée comme un changement de politique monétaire, lit-on dans le communiqué de la BoE.

L'institut d'émission a nettement relevé sa prévision de croissance de l'économie britannique cette année, à 7,25% contre 5% lors de sa prévision précédente en février.

La BoE s'attend désormais à ce que l'économie renoue avec ses niveaux d'avant la pandémie au dernier trimestre de cette année, et non plus au premier trimestre 2022.

La livre sterling a d'abord perdu du terrain après ces annonces avant de s'équilibrer face au dollar et de réduire ses pertes face à l'euro.

Le rendement des emprunts d'Etat britanniques à dix ans s'est quant à lui orienté à la hausse, à 0,822%.

(David Milliken, Andy Bruce et Alistair Smout, version française Patrick Vignal, édité par Blandine Hénault)