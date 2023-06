La Banque d'Angleterre relève son taux directeur à 5%

LONDRES, 22 juin (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi un relèvement plus important qu'attendu de son taux directeur, après avoir constaté que des données suggéraient un ralentissement plus lent que prévu de l'inflation britannique. Le taux de base est ainsi porté de 4,5% à 5%, au plus haut depuis 2008. Les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière s'attendaient à un relèvement d'un quart de point à 4,75%, bien que les marchés financiers aient estimé plus tôt dans la journée à près de 50% la probabilité que le taux soit fixé à 5%. Les données publiées mercredi ont en effet montré une accélération de la hausse des prix hors énergie et alimentation de 6,8% à 7,1% en mai. (Reportage David Milliken, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)