La Banque d'Angleterre relève son taux directeur à 4%

par David Milliken et William Schomberg LONDRES, 2 février (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi une hausse d'un demi-point de son taux directeur, sa dixième augmentation d'affilée, mais elle ne s'engage plus à poursuivre sa remontée "avec force", estimant que l'inflation a probablement déjà atteint un pic. Le taux de base britannique est relevé de 3,50% à 4,0%, son plus haut niveau depuis 2008, comme attendu par une majorité des économistes et analystes interrogés par Reuters. Cette nouvelle hausse de taux a été votée par sept des neuf membres du Comité de politique monétaire (MPC), Silvana Tenreyro et Swati Dhingra s'étant prononcées pour un statu quo. (Reportage David Milliken et William Schomberg, version française Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)