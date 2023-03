La Banque d'Angleterre relève son taux directeur à 4,25%

LONDRES, 23 mars (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a relevé jeudi son taux directeur d'un demi-point et dit s'attendre à ce que la hausse des prix s'atténue plus rapidement qu'auparavant, malgré la réaccélération inattendue de l'inflation le mois dernier. Le taux de base britannique est porté de 4,0% à 4,25%. La décision a été votée par sept voix, deux membres du Comité s'étant prononcé pour un statu quo. (William Schomberg et David Milliken, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)