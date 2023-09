La Banque d'Angleterre pourrait marquer une pause dans ses hausses de taux

Crédit photo © Reuters

par William Schomberg LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) doit annoncer jeudi si elle décide de marquer une pause dans ses hausses de taux d'intérêt, alors que l'inflation au Royaume-Uni a ralenti de manière inattendue au mois d'août. Les investisseurs estiment désormais à 50% la probabilité d'un statu quo sur les taux après 14 hausses d'affilée depuis décembre 2021, ce qui a porté le principal taux directeur de la BoE à 5,25%. Certains analystes ont indiqué qu'ils s'attendaient encore à une dernière hausse des taux, après la récente hausse des prix du pétrole, soulignant toutefois que rien n'était joué. Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, et les membres du Comité de politique monétaire de l'institution ont fait l'objet de critiques virulentes après que l'inflation a dépassé les 11% au Royaume-Uni, en octobre dernier. Selon l'ONS, les prix à la consommation au Royaume-Uni ont augmenté de 6,7% sur un an le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une accélération à 7,0% après une hausse de 6,8% en juillet. Même à ce niveau, l'inflation resterait plus de deux fois supérieure à son objectif de 2%. (Reportage William Schomberg; version française Camille Raynaud)