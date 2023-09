La Banque d'Angleterre maintient son taux directeur à 5,25%

PARIS, 21 septembre (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi une pause dans ses hausses de taux, à rebours des anticipations de marché. Le taux directeur est maintenu à 5,25%, son plus haut niveau depuis 2008, la première pause après 14 hausses consécutives de taux. Les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière s'attendaient à un relèvement d'un quart de point tandis que les marchés financiers ont estimé plus tôt dans la journée de jeudi à environ 40% la probabilité que le taux soit maintenu à 5,25%. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)