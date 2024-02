La Banque d'Angleterre maintient son principal taux directeur à 5,25%

LONDRES, 1er février (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a, comme prévu, laissé inchangés jeudi ses taux d'intérêt pour la quatrième fois consécutive. Le principal taux directeur est maintenu à 5,25%, à son plus haut en 15 ans. Le comité de politique monétaire de la BoE a voté par 6 voix contre 3 en faveur du maintien des taux. La BoE a relevé ses taux à 14 reprises depuis décembre 2021 jusqu'en août 2023, avant d'opter pour une première pause en septembre. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)