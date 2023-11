La Banque d'Angleterre maintient son principal taux directeur à 5,25%

PARIS, 2 novembre (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi, comme prévu, une nouvelle pause dans la remontée de ses taux d'intérêt. Le principal taux directeur est ainsi maintenu à 5,25% après déjà un statu quo observé lors de la réunion de septembre qui marquait alors la première pause après 14 hausses consécutives de taux. A 5,25%, il reste cependant à son niveau le plus élevé depuis 2008. Les économistes interrogés par Reuters avaient estimé le mois dernier que la BoE en avait probablement fini avec le resserrement de sa politique monétaire et laisserait son taux d'escompte à 5,25% en novembre. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)