La Banque d'Angleterre accélère son resserrement monétaire, les marchés surpris

La Banque d'Angleterre accélère son resserrement monétaire, les marchés surpris













par David Milliken et Suban Abdulla LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi un relèvement plus important qu'attendu de son taux directeur, après avoir constaté que des données suggéraient un ralentissement plus lent que prévu de l'inflation britannique.

Le taux de base est relevé d'un demi-point de 4,5% à 5%, son plus haut niveau depuis 2008. Les économistes interrogés par Reuters la semaine dernière s'attendaient à un relèvement limité à un quart de point à 4,75%. Néanmoins les marchés financiers ont estimé plus tôt dans la journée à près de 50% la probabilité que le taux soit fixé à 5%. Les données publiées mercredi ont en effet montré une accélération de la hausse des prix hors énergie et alimentation de 6,8% à 7,1% en mai. La hausse d'un demi-point a été votée par sept des neuf membres du Comité de politique monétaire (MPC), deux autres - Silvana Tenreyro et Swati Dhingra - s'étant prononcées pour un statu quo. "L'économie se porte mieux que prévu mais l'inflation reste trop élevée et nous devons y faire face", a déclaré Andrew Bailey, le gouverneur de la BoE. "Si nous ne relevons pas les taux maintenant, la situation pourrait être pire plus tard". Sur les marchés financiers, la livre sterling a brièvement progressé face au dollar après ces annonces tandis que le rendement des emprunts d'Etat britanniques à deux ans montait à 5,081 %. A la Bourse de Londres, l'indice FTSE 100 ( - 1 %) creusait légèrement ses pertes. "L'inflation choquante (publiée mercredi) a clairement effrayé la Banque d'Angleterre qui a pris des mesures plus radicales que prévu", a déclaré Richard Carter chez Quilter Cheviot. "Jusqu'à ce que l'inflation commence à baisser à des niveaux plus acceptables, elle continuera à freiner l'économie", a-t-il ajouté. La production britannique, à l'inverse de celles de la plupart des grandes économies, a à peine retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire et la croissance économique du Royaume-Uni ne devrait être que de 0,25% en 2023, selon les dernières prévisions de la BoE. L'institution a maintenu sa "forward guidance", le pilotage des anticipations, en précisant que s'il devait y avoir des preuves de tensions plus durables alors un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire. La banque centrale a également noté que les rendements des obligations d'Etat britanniques à court terme avaient fortement augmenté, et qu'elle suivait attentivement l'impact de sa politique sur les coûts des prêts hypothécaires et l'augmentation des prix sur le marché locatif. (Reportage David Milliken et Suban Abdulla, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)