La banque centrale turque poursuivra sa lutte contre l'inflation

par Nevzat Devranoglu et Jonathan Spicer ANKARA, 15 janvier (Reuters) - La gouverneure de la Banque centrale turque, Hafize Gaye Erkan, a déclaré au cours de réunions d'investisseurs la semaine dernière à New York que la banque continuerait à rester vigilante sur l'inflation, ont rapporté des participants. Selon des participants aux réunions de jeudi et vendredi derniers, Hafize Gaye Erkan a précisé que le resserrement monétaire serait maintenu aussi longtemps que nécessaire pour assurer une stabilité durable des prix, renforçant la confiance retrouvée de certains investisseurs dans les actifs turcs. L'inflation a grimpé à près de 65% sur un an le mois dernier en Turquie et devrait continuer à augmenter jusqu'au milieu de 2024, moment à partir duquel le resserrement monétaire agressif devrait commencer à porter ses fruits. Le président Recep Tayyip Erdogan a nommé Hafize Gaye Erkan, une ancienne banquière de Wall Street, au poste de gouverneure en juin dernier afin de résoudre la crise inflationniste déclenchée par la posture monétaire très accommodante de la Banque centrale turque. Hafize Gaye Erkan aurait déclaré aux investisseurs que la banque avait réduit son rythme de resserrement monétaire en décembre, car les taux seraient très proches du niveau requis pour déclencher un processus de désinflation, et que le cycle s'achèverait "dès que possible". Un investisseur américain qui a assisté à la réunion a déclaré qu'il se sentait "plutôt optimiste sur (son) exposition à la Turquie" étant donné la crédibilité de la nouvelle équipe à la tête de la banque centrale. "Erdogan peut encore tout faire dérailler à n'importe quel moment, si tel est son souhait, mais il n'y aura pas d'élections avant 2028. Il sera donc possible, dans l'intervalle, de faire le gros du travail nécessaire à remettre l'économie sur pieds", a déclaré l'investisseur. INTÉRÊT DES INVESTISSEURS La banque centrale a refusé de commenter les remarques de Hafize Gaye Erkan, lors de réunions au siège de JPMorgan à New York. Quelque 300 personnes, dont des représentants de Fidelity, Artisan, Goldman Sachs, Blackrock, UBS et Morgan Stanley, ont participé à l'événement, selon les participants et les organisateurs. Reuters a rapporté ce mois-ci que les géants de l'investissement Pimco et Vanguard sont revenus sur le marché turc à la fin de l'année dernière en raison de son retour à l'orthodoxie monétaire. La banque centrale a augmenté son taux de prise en pension à une semaine de 3.400 points de base depuis la nomination de Hafize Gaye Erkan en juin. La gouverneure a relevé le taux directeur de 250 points de base à 42,5% le 21 décembre et les analystes s'attendent à une nouvelle hausse ce mois-ci. L'inflation devrait culminer autour de 70-75% en mai avant de refluer. Les principaux responsables politiques turcs ne participeront pas à la réunion annuelle du Forum économique mondial cette semaine à Davos, en Suisse, a par ailleurs déclaré lundi une source au fait du dossier. (Reportage Nevzat Devranoglu, avec l'aide de Jonathan Spicer à Istanbul, version française Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)