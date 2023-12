La Banque centrale turque aperçoit la fin de son cycle de hausse des taux

ANKARA, 21 décembre (Reuters) - La banque centrale de Turquie a déclaré jeudi qu'elle prévoyait d'achever son cycle de resserrement monétaire dès que possible après avoir augmenté son taux directeur de 250 points de base. Dans un communiqué publié après sa réunion mensuelle qui s'est tenue jeudi, et durant laquelle elle a porté son taux directeur à 42,5%, la banque a déclaré qu'elle avait réduit son rythme de resserrement monétaire car son niveau de durcissement monétaire était sensiblement proche de celui requis pour établir le cours de la désinflation. La banque centrale s'attend à ce que l'inflation passe de près de 62% en novembre à une fourchette de 70% à 75 % en mai de l'an prochain, avant de redescendre à environ 36% fin 2024. (Rédaction Ece Toksabay et Huseyin Hayatsever, version française Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)