La banque centrale turque annonce davantage de resserrement, après avoir relevé ses taux

La banque centrale turque annonce davantage de resserrement, après avoir relevé ses taux













ISTANBUL, 21 septembre (Reuters) - La banque centrale de Turquie a répété jeudi qu'elle continuerait à resserrer sa politique monétaire "autant que nécessaire, de manière opportune et graduelle" jusqu'à ce qu'elle constate "une amélioration significative" des perspectives d'inflation. Le comité de politique monétaire, qui a relevé son taux directeur de 500 points de base à 30% comme prévu, a ajouté qu'il "continuera à prendre des décisions sur le resserrement quantitatif et le resserrement sélectif du crédit pour soutenir l'orientation de la politique monétaire". L'inflation a atteint presque 59% en août, et devrait continuer à progresser l'an prochain. (Rédigé par Daren Butler, Ece Toksabay, version française Corentin Chappron, édité par Nicolas Delame)