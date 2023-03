La banque centrale suisse prête à aider Credit Suisse "si nécessaire"

La banque centrale suisse prête à aider Credit Suisse "si nécessaire"













Crédit photo © Reuters

ZURICH/FRANCFORT (Reuters) - La banque centrale suisse a déclaré mercredi qu'elle était disposée à fournir "si nécessaire" des liquidités à Credit Suisse, une première pour une banque mondiale depuis la crise financière. Credit Suisse satisfait aux exigences en matière de capital et de liquidités fixées aux banques d'importance systémique, a toutefois ajouté la banque centrale suisse dans un communiqué conjoint avec le régulateur financier du pays. Il s'agit d'une démarche destinée à contenir la crise de confiance entourant la deuxième plus grande banque suisse, qui a indiqué mardi avoir identifié des "faiblesses significatives" dans des contrôles internes sur les rapports financiers alors qu'elle tentait déjà de se relever d'une série de scandales. D'après des sources au fait de la question, des gouvernements et au moins une banque ont fait pression sur la Suisse pour qu'elle agisse dans ce dossier, le titre de Credit Suisse ayant plongé de plus de 30% en Bourse mercredi. Credit Suisse a dit "saluer cette déclaration de soutien". La banque centrale et le régulateur suisses ont cherché à afficher leur confiance face à la crise en déclarant qu'il n'y avait "aucune indication de risque direct de contagion pour les institutions suisses avec les turbulences actuelles du marché bancaire américain". (Reportage Noele Illien, John Revill et Tom Sims; version française Jean Terzian)