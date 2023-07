La Banque centrale suisse affiche 13,8 milliards d'euros de pertes au deuxième trimestre

Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) a affiché lundi une perte de 13,20 milliards de francs suisses (13,8 milliards d'euros) pour le deuxième trimestre, les hausses de taux d'intérêt des autres banques centrales ayant réduit la valeur de son portefeuille obligataire. La BNS a enregistré des pertes de 8,08 milliards de francs sur ses positions en devises étrangères de 742 milliards de francs, en raison de la chute des prix des obligations. Le résultat semestriel a néanmoins été soutenu par un bénéfice de 900 millions de francs provenant des versements d'intérêts, principalement des liquidités d'urgence fournies à Credit Suisse et UBS, a déclaré la banque centrale. À la fin du mois de juin, l'encours total des prêts accordés par la BNS s'élevait à 66,7 milliards de francs. (Reportage John Revill, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)