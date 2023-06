La banque centrale suédoise relève son taux directeur à 3,75%

par Niklas Pollard et Johan Ahlander STOCKHOLM, 29 juin (Reuters) - La banque centrale de Suède a relevé jeudi son taux directeur d'un quart de point à 3,75%, comme attendu, et a déclaré qu'elle avait décidé d'augmenter le rythme des cessions d'obligations d'Etat tout en prévoyant au moins une autre hausse de taux cette année. "La prévision est que le taux directeur sera relevé au moins une fois de plus cette année", a déclaré la Riksbank. L'inflation en Suède a commencé à refluer mais reste beaucoup trop élevée à 6,7% en mai, contre un objectif fixé par la banque centrale à 2%. Lors de sa précédente réunion en avril, la Riksbank avait relevé son taux directeur d'un demi-point et indiqué qu'elle prévoyait une nouvelle hausse de 25 points de base en juin ou en septembre avant de mettre un terme à son cycle de resserrement. "La Riksbank revient à montrer un visage 'faucon' après un bref passage côté 'colombe' en avril", jugent les analystes de Handelsbanken dans une note. "Nous maintenons notre prévision de deux autres hausses d'un quart de point, en septembre et en novembre." Dans un communiqué distinct, la banque centrale a indiqué qu'elle envisageait des opérations de couverture sur une partie de ses réserves de change afin de réduire les risques financiers. L'institution a ajouté que l'augmentation des ventes de titres de dette souveraine à partir de septembre pourrait contribuer à renforcer la couronne suédoise, mais a ajouté que si la politique monétaire devait être davantage resserrée, les hausses de taux serait "l'outil principal et le plus efficace". (Version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)