La banque centrale russe relève son taux directeur à 12%

La banque centrale russe relève son taux directeur à 12%













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La banque centrale russe a relevé mardi son taux directeur de 350 points de base à 12% après une réunion extraordinaire, une mesure d'urgence pour tenter d'arrêter la dépréciation du rouble, le Kremlin ayant appelé lundi à un resserrement monétaire plus important. La réunion extraordinaire a eu lieu après que la monnaie russe a franchi le seuil des 100 roubles par dollar, sous la pression des sanctions occidentales qui affaiblissent la balance commerciale de la Russie et de la montée des dépenses militaires. Le conseiller économique du président Vladimir Poutine, Maxime Orechkine, a accusé lundi la politique monétaire accommodante de la banque centrale d'être responsable de l'affaiblissement de la monnaie russe. Quelques heures après ces propos, alors que le monnaie plongeait vers les 102 roubles par dollar, la banque a annoncé la tenue d'une réunion d'urgence. "La pression inflationniste s'intensifie", a déclaré la banque dans un communiqué mardi. "La décision vise à limiter les risques pour la stabilité des prix. "L'impact de la dépréciation du rouble sur les prix prend de l'ampleur et les anticipations d'inflation sont en hausse." La banque a procédé à une dernière hausse de taux d'urgence à la fin du mois de février 2022, en augmentant le taux directeur à 20%, avant de le baisser régulièrement jusqu'à ce qu'il atteigne 7,5% alors que la forte pression inflationniste s'est atténuée au cours du second semestre 2022. Depuis sa dernière réduction de taux en septembre 2022, la banque a régulièrement durci sa rhétorique, augmentant finalement son taux de 100 points de base à 8,5% lors de sa dernière réunion de juillet. La prochaine décision de politique monétaire est prévue pour le 15 septembre. (Reportage Reuters, rédigé par Alexander Marrow ; version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)