La banque centrale de Suisse prête à aider Credit Suisse "si nécessaire"

ZURICH/FRANCFORT, 15 mars (Reuters) - La banque centrale suisse et le régulateur financier du pays ont déclaré mercredi dans un communiqué conjoint être disposés "si nécessaire" à fournir des liquidités à Credit Suisse, une première pour une banque mondiale depuis la crise financière. Cette démarche est destinée à contenir la crise de confiance entourant Credit Suisse, la deuxième plus grande banque suisse, qui a indiqué mardi avoir identifié des "faiblesses significatives" dans des contrôles internes sur les rapports financiers alors qu'elle tentait déjà de se relever d'une série de scandales. Credit Suisse a refusé de commenter l'annonce conjointe de la banque centrale et du régulateur suisses. (Reportage Noele Illien, John Revill et Tom Sims; version française Jean Terzian)