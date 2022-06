La banque centrale de Suède relève son taux directeur d'un demi-point

STOCKHOLM, 30 juin (Reuters) - La banque centrale de Suède a relevé jeudi son principal taux directeur d'un demi-point, à 0,75%, et a indiqué que d'autres hausses devraient suivre face à l'inflation galopante.

L'envolée des prix, du carburant aux denrées alimentaires, a fait grimper le taux d'inflation à son plus haut niveau depuis 30 ans avec la pandémie de COVID-19 et plus récemment l'invasion de l'Ukraine par la Russie, obligeant la Riksbank à resserrer sa politique monétaire plus rapidement et plus fortement que prévu.

"Le risque que l'inflation élevée s'installe (...) a augmenté", a déclaré la banque centrale dans un communiqué. "La prévision du comité est que le taux directeur sera encore relevé et qu'il sera proche de 2% au début de l'année prochaine."

La Riksbank n'est pas la seule institution d'émission à mettre de côté les inquiétudes concernant la croissance pour se concentrer sur l'inflation. La Réserve fédérale américaine (Fed) a augmenté ses taux de trois quart de point lors de sa dernière réunion et la banque centrale de Norvège de 50 points de base.

La Banque centrale européenne (BCE) devrait quant à elle relever ses taux pour la première fois en dix ans le mois prochain. (Bureau de Stockholm, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)