La banque centrale de Russie abaisse son taux directeur à 11%

26 mai (Reuters) - La banque centrale de Russie a abaissé son principal taux directeur de 14% à 11% lors d'une réunion extraordinaire jeudi et elle a déclaré que d'autres baisses pourraient avoir lieu cette année alors que l'inflation ralentit après un pic de plus de 20 ans et que l'économie russe devrait entrer en récession.

La banque centrale avait dans un premier temps relevé en urgence à 20% son principal taux après le déclenchement de l'offensive militaire de la Russie en Ukraine le 24 février, avant de le ramener à 14% en avril.

Elle "maintient ouverte la perspective d'une réduction du taux directeur lors des réunions à venir".

"Les pressions inflationnistes s'allègent avec l'appui de la dynamique de taux de change du rouble ainsi que du déclin remarquable des anticipations d'inflation des ménages et des entreprises", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les conditions extérieures restent difficiles pour l'économie russe, confrontée aux sanctions occidentales prises en raison de l'"opération militaire spéciale" en Ukraine, mais les risques pesant sur la stabilité financière ont quelque peu diminué, dégageant des marges de manoeuvre pour un assouplissement de certaines mesures de contrôle des capitaux, a-t-elle ajouté.

La banque centrale n'a pas mentionné de prévision d'inflation pour 2022, fixée auparavant dans une fourchette de 18% à 23%, mais elle a déclaré s'attendre à un ralentissement à 5-7% l'an prochain avant un retour à son objectif de 4% en 2024.

L'inflation en Russie a très légèrement ralenti à 17,51% à la date du 20 mai, après 17,69% une semaine auparavant, a déclaré le ministère de l'Economie, mais elle reste proche des plus hauts atteints depuis début 2002. (Rédaction de Reuters, version française Bertrand Boucey)