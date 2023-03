La Banque centrale de Norvège relève son taux directeur à 3%, d'autres hausses à venir

OSLO, 23 mars (Reuters) - La banque centrale norvégienne a annoncé jeudi, comme prévu, un relèvement de son principal taux directeur de 25 points de base, à 3%, et a prévenu que celui-ci pourrait encore augmenter en mai et culminer à 3,5% d'ici l'été. Vingt-cinq des 26 économistes interrogés par Reuters avant la réunion de la Norges Bank avaient dit s'attendre à une hausse d'un quart de point sur les taux, tandis qu'un pariait sur un relèvement d'un demi-point du coût du crédit. "Il y a une incertitude considérable quant aux développements économiques futurs, mais si la situation évolue comme nous le prévoyons actuellement, le taux directeur sera encore relevé en mai", a déclaré la gouverneure de la Norges Bank, Ida Wolden Bache, citée dans un communiqué. "La prévision du taux directeur a été révisée à la hausse par rapport au Rapport sur la politique monétaire de décembre et indique une augmentation du taux directeur à environ 3,5% à l'été", a ajouté la banque centrale. (Reportage Victoria Klesty et Gwladys Fouche; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)