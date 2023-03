La banque centrale d'Australie relève ses taux et ouvre la porte à une pause

par Stella Qiu SYDNEY, 7 mars (Reuters) - La banque centrale d'Australie a relevé mardi son principal taux directeur à son niveau le plus élevé en plus de dix ans mais a laissé entendre qu'elle en avait peut-être presque terminé avec le resserrement de sa politique monétaire alors que les dépenses de consommation ralentissent et que le risque d'une explosion de l'inflation faiblit. Comme attendu, la Reserve Bank of Australia (RBA) a augmenté son taux directeur de 25 points de base, à 3,6%. Il s'agit de sa dixième hausse de taux depuis mai dernier. La banque centrale a abandonné toute référence à de nouvelles "augmentations" des taux, indiquant à la place qu'un "nouveau resserrement" serait nécessaire, suggérant ainsi qu'une seule hausse supplémentaire pourrait suffire. Sur le marché des changes, le dollar australien, en baisse de 0,37%, est tombé à son plus bas niveau depuis deux mois, les investisseurs estimant qu'il y a une plus grande probabilité que la RBA arrête la remontée de son taux à 3,85%, plutôt que d'aller jusqu'à 4,10% ou plus. "Le communiqué du jour est légèrement plus 'dovish' que celui du mois dernier et laisse ouverte la possibilité qu'il n'y ait plus qu'une seule hausse de taux dans ce cycle", a déclaré Sean Langcake, responsable des prévisions macroéconomiques chez BIS Oxford Economics. "L'économie ralentit et la croissance des salaires a été inférieure aux attentes de la RBA au quatrième trimestre. Cela tempérera certaines de ses inquiétudes concernant une spirale salaires-prix", a-t-il ajouté. Le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, a en effet déclaré que la croissance des salaires était toujours compatible avec l'objectif d'inflation et que les récentes statistiques suggèrent un risque plus faible d'entraînement réciproque entre les augmentations de salaires et celles des prix. "Le conseil reste toutefois attentif au risque d'une spirale prix-salaires, compte tenu des capacités inutilisées limitées dans l'économie et du taux de chômage historiquement bas", a-t-il souligné. La croissance annuelle des salaires s'est accélérée pour atteindre 3,3% au quatrième trimestre, un niveau élevé mais moins important qu'attendu par le consensus. Certains signes indiquent également que la hausse des prix a entamé le pouvoir d'achat des ménages et nui aux dépenses de consommation. "Pour déterminer quand et dans quelle mesure les taux d'intérêt doivent encore augmenter, le conseil sera très attentif à l'évolution de l'économie mondiale, aux tendances des dépenses des ménages et aux perspectives d'inflation et du marché du travail", a déclaré le gouverneur. Pour Gareth Aird, économiste chez Commonwealth Bank of Australia, cette déclaration signifie que la RBA n'a pas encore décidé d'augmenter son taux en avril. (Stella Qiu, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)