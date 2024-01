La banque centrale belge tente de maintenir Pierre Wunsch à son poste de gouverneur

La banque centrale belge tente de maintenir Pierre Wunsch à son poste de gouverneur













FRANCFORT, 2 janvier (Reuters) - La Banque nationale de Belgique (BNB) étudie des options pour maintenir Pierre Wunsch à son poste de gouverneur au moins temporairement après l'expiration lundi de son mandat, a déclaré un porte-parole de la banque centrale. Pierre Wunsch est une voix influente au sein du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE). Les querelles politiques entre les principaux partis belges ont empêché la nomination de plusieurs hauts fonctionnaires au cours des derniers mois. Face à cette situation de blocage, le Conseil de régence de la banque se réunit ce mardi pour discuter de la possibilité de maintenir Pierre Wunsch à son poste sur la base du principe de continuité du service public, a déclaré le porte-parole. Cette mesure serait provisoire jusqu'à ce qu'une décision formelle sur le renouvellement du mandat puisse être prise, a-t-il ajouté. S'adressant au Conseil de régence, le Premier ministre belge Alexander De Croo et le ministre des Finances Vincent Van Peteghem ont dit avoir l'intention de reconduire Pierre Wunsch dans ses fonctions et ajouté que le gouvernement conclurait "bientôt" ses délibérations. En poste depuis début 2019, Pierre Wunsch a été l'un des premiers responsables politiques de la BCE à alerter sur l'inflation, appelant à un resserrement de la politique monétaire alors même que la plupart des autres banquiers centraux européens estimaient la poussée inflationniste temporaire. Face à la persistance d'une inflation historiquement élevée dans le bloc, la BCE a été contrainte en juillet 2022 de se lancer dans une série de hausses de taux sans précédent avant d'opter pour une pause fin 2023 à la faveur d'un recul des pressions sur les prix. (Reportage Balazs Koranyi, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)